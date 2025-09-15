Польща може захиститися від російських дронів: Чалий назвав найкраще місце для ППО

Атака російських "Шахедів" / © ТСН.ua

Україна повинна наполегливо запропонувати Польщі спільний контроль повітряного простору, дозволивши розташування ППО вглибині української території.

Таку думку висловив український дипломат, колишній посол в СЩА Валерій Чалий в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, Україна має укладені угоди, які дозволяють це зробити.

«Якщо НАТО, Брюссель погодиться, то такий контроль може бути вглиб території України. Ми можемо на це погодиться, рішення Верховної Ради може бути», — сказав Чалий.

Український дипломат наголосив, що у такий спосіб російські безпілотники будуть збиватись ще до підльоту до польського кордону.

«Найкращий варіант був би, якби засоби польської ППО, в них є хороші нові зенітні установки, перемістились би на кордон з Росією, наприклад, до Сумської, Чернігівської області, де ці дрони залітають десятками. Для Польщі було би дуже корисно відсунути цю загрозу подалі», — підсумував він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

Як відомо, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

У відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочало нову військову операцію для захисту свого східного флангу.