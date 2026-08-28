Павел Залевський / © Getty Images

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Польща не хоче розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників, попри зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії на територію держав НАТО.

Про це в коментарі газеті Politico повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Залевський.

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«Я хотів би дуже чітко й відкрито заявити: Польща не хоче мати на своїй території ядерні боєголовки», — сказав він.

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Залевський додав, що Польща хоче брати участь у ядерному стримуванні НАТО, але це «не означає, що на нашій території має бути ядерна боєголовка».

Система ядерного стримування — що відомо

Європа намагається утримати «дедалі ворожіше налаштовані» США у НАТО, поки країни поспішають переозброїтися. Вперше від кінця «холодної війни» європейські столиці обговорюють, як розробити власні засоби ядерного стримування.

Переосмислення власних засобів ядерного стримування у Європі розпочалося після того, як у березні 2025 року США ненадовго припинили обмін бойовими розвідданими з Україною. Результати, як зазначає видання Bloomberg, «виявилися миттєвими»: Україна зазнала невдач на полі бою, на що «з жахом дивилися її європейські союзники».

Країни, які беруть участь у переговорах, розташовані поруч з Росією та відчувають пряму загрозу з боку диктатора Володимира Путіна, сказала Bloomberg особа, поінформована про перебіг дискусії. За її словами, переговори «відбуваються на глибокому військовому рівні і навіть міністри можуть не знати деталей».

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Окремі країни можуть інвестувати в потенціал «під ключ», що означає наявність усіх елементів для створення ядерної зброї, якщо це необхідно. Але навіть для цього потрібні атомні електростанції, складні та дорогі заводи зі збагачення, а також політична готовність порушувати угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, вважає особа, знайома з ядерними дискусіями в Європі.

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