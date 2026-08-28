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Польща не хоче розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників
Польща не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників попри зростання загрози можливого російського нападу на країни НАТО.
Польща не хоче розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників, попри зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії на територію держав НАТО.
Про це в коментарі газеті Politico повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Залевський.
«Я хотів би дуже чітко й відкрито заявити: Польща не хоче мати на своїй території ядерні боєголовки», — сказав він.
Залевський додав, що Польща хоче брати участь у ядерному стримуванні НАТО, але це «не означає, що на нашій території має бути ядерна боєголовка».
Система ядерного стримування — що відомо
Європа намагається утримати «дедалі ворожіше налаштовані» США у НАТО, поки країни поспішають переозброїтися. Вперше від кінця «холодної війни» європейські столиці обговорюють, як розробити власні засоби ядерного стримування.
Переосмислення власних засобів ядерного стримування у Європі розпочалося після того, як у березні 2025 року США ненадовго припинили обмін бойовими розвідданими з Україною. Результати, як зазначає видання Bloomberg, «виявилися миттєвими»: Україна зазнала невдач на полі бою, на що «з жахом дивилися її європейські союзники».
Країни, які беруть участь у переговорах, розташовані поруч з Росією та відчувають пряму загрозу з боку диктатора Володимира Путіна, сказала Bloomberg особа, поінформована про перебіг дискусії. За її словами, переговори «відбуваються на глибокому військовому рівні і навіть міністри можуть не знати деталей».
Окремі країни можуть інвестувати в потенціал «під ключ», що означає наявність усіх елементів для створення ядерної зброї, якщо це необхідно. Але навіть для цього потрібні атомні електростанції, складні та дорогі заводи зі збагачення, а також політична готовність порушувати угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, вважає особа, знайома з ядерними дискусіями в Європі.