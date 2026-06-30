ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
2 хв

Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29 — міністр оборони

У Варшаві заявили, що це сталося через відмову Києва ділитися технологіями виробництва безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
МіГ-29

МіГ-29 / © Associated Press

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, оскільки, за його словами, Київ відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників.

Про це він заявив у прямому етері телеканалу Polsat News.

За словами очільника польського оборонного відомства, він запропонував українській стороні «партнерський підхід», який передбачав обмін за принципом «МіГи в обмін на дрони». Міністр стверджує, що спочатку Київ погодився на таку пропозицію, однак згодом домовленості не були виконані.

«Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість, тому МіГів для України не буде, оскільки Польща не має дронів чи можливостей для їхнього використання», — заявив міністр.

Косіняк-Камиш також визнав, що Україна досягла значних успіхів у розвитку безпілотних технологій. На його думку, обмін досвідом і технологічними рішеннями міг би стати важливим елементом військової співпраці між двома державами.

«Україна має настільки значні спроможності у сфері дронів, що у відповідь на передану їй військову техніку могла б поділитися з Польщею ноу-хау та частково надати доступ до технологій», — сказав він.

Віцепрем’єр також наголосив, що нинішній польський уряд більш жорстко відстоює національні інтереси у відносинах з Україною, ніж попередня влада, та керується принципом взаємної солідарності.

Водночас Косіняк-Камиш підкреслив, що не вважає помилковим рішення попереднього уряду Польщі передати Україні військову техніку на початку повномасштабного вторгнення РФ без висунення будь-яких умов.

«Вони вчинили правильно, скажу більше: я зробив би так само. Україна тоді була в набагато складнішому становищі», — заявив польський міністр.

Раніше повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа готовий стати посередником у діалозі між Україною та Польщею для врегулювання напруженості між двома країнами.

Ми раніше інформували, що у Польщі пояснили причини затримки в передаванні Україні винищувачів МіГ-29.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
336
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie