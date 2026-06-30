МіГ-29 / © Associated Press

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Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, оскільки, за його словами, Київ відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників.

Про це він заявив у прямому етері телеканалу Polsat News.

За словами очільника польського оборонного відомства, він запропонував українській стороні «партнерський підхід», який передбачав обмін за принципом «МіГи в обмін на дрони». Міністр стверджує, що спочатку Київ погодився на таку пропозицію, однак згодом домовленості не були виконані.

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«Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість, тому МіГів для України не буде, оскільки Польща не має дронів чи можливостей для їхнього використання», — заявив міністр.

Косіняк-Камиш також визнав, що Україна досягла значних успіхів у розвитку безпілотних технологій. На його думку, обмін досвідом і технологічними рішеннями міг би стати важливим елементом військової співпраці між двома державами.

«Україна має настільки значні спроможності у сфері дронів, що у відповідь на передану їй військову техніку могла б поділитися з Польщею ноу-хау та частково надати доступ до технологій», — сказав він.

Віцепрем’єр також наголосив, що нинішній польський уряд більш жорстко відстоює національні інтереси у відносинах з Україною, ніж попередня влада, та керується принципом взаємної солідарності.

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Водночас Косіняк-Камиш підкреслив, що не вважає помилковим рішення попереднього уряду Польщі передати Україні військову техніку на початку повномасштабного вторгнення РФ без висунення будь-яких умов.

«Вони вчинили правильно, скажу більше: я зробив би так само. Україна тоді була в набагато складнішому становищі», — заявив польський міністр.

Раніше повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа готовий стати посередником у діалозі між Україною та Польщею для врегулювання напруженості між двома країнами.

Ми раніше інформували, що у Польщі пояснили причини затримки в передаванні Україні винищувачів МіГ-29.

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