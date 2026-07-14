Польща не передаватиме Україні нові ракети Patriot: Туск назвав причину

Дональд Туск. / © Associated Press

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Наразі Польща не планує передавати Україні додаткові ракети до систем Patriot. Адже країна не має «великих запасів таких ракет».

Про це заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції, повідомляє rp.p.

Він також наголосив, що рішення про передавання Україні п’яти ракет Patriot, ухвалене у повній координації з НАТО та США, викликало в країні хвилю критики, яку він назвав необґрунтованою та шокувальною.

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«Наразі ми не плануємо подібних передавання. Але я не підтримую антиукраїнську кампанію, яка розгорнулася в Польщі. Поки я залишаюся прем’єр-міністром, Польща й надалі братиме активну участь у допомозі Україні у війні проти Росії», — наголосив Туск.

Щодо рішення Варшави не приєднуватися до так званої антибалістичної коаліції, створеної низкою європейських держав, він наголосив, що не всі беруть участь в одних і тих самих ініціативах. З його слів, антибалістична коаліція має насамперед промисловий характер і об’єднує компанії, що готові надати свої технології та виробничі можливості.

«Що стосується польських підприємств, то вони аналізують свої можливості. Коаліція має відкритий характер. Якщо польські компанії підготують відповідну пропозицію, ми приєднаємося до цієї коаліції, — заявив прем’єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, раніше віцеспікер Сейму Польщі Кшиштоф Босак заявив про можливе таємне передавання Україні ракет до Patriot. Він розкритикував таке рішення, назвавши його «серйозною помилкою». На його думку, ці ракети потрібні Польщі для посилення власної протиповітряної оборони. Такоє Босак стверджував, що в адміністрації президента Кароля Навроцького нібито не були поінформовані про ці дії.

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Згодом видання Defence24 повідомило, що Польща передала Україні п’ять ракет для ППО Patriot. В обмін на це у США пообіцяли Варшаві 50 ракет у разі прямої загрози для польського народу. Своєю чергою, міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кількість переданих є «межею наших можливостей».

Дата публікації 22:30, 05.07.26 Кількість переглядів 93 Росія готує атаку на Польщу! Провокація під прапором України! Попередження США на фоні скандалу

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