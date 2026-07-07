Польща поставила Україні нову умову щодо МіГ-29: що вимагають

МіГ-29 / © Вікіпедія

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У Польщі остаточного рішення щодо літаків поки не прийнято, хоча офіційний запит від Києва вже надійшов.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За словами голови оборонного відомства, Варшава більше не розглядає варіант безоплатного передавання авіації.

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Міністр повідомив, що українська сторона запропонувала альтернативний формат співпраці. Зокрема, Київ готовий протягом найближчих двох років постачати до Польщі безпілотні літальні апарати в обмін на винищувачі МіГ-29.

Косіняк-Камиш підтвердив, що така схема справді обговорюється і теоретично можлива.

«Мова може йти виключно про взаємовигідний обмін, а не про просте передавання військової техніки. Варшава продовжує оцінювати всі наслідки такого рішення з урахуванням потреб у сфері оборони», — додав він.

Передавання Польщею винищувачів МіГ-29 Україні: що відомо

Як відомо, розмови про передавання Україні польських МіГ-29 тривають від грудня 2025 року. У Генштабі Польщі пояснювали, що ці літаки все одно виводять з експлуатації, замінюючи їх на сучасніші F-16 та FA-50. Вже у січні польський уряд оголосив про плани віддати Україні до дев’яти таких винищувачів.

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30 червня віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, бо Київ поки не передає Варшаві дронові технології.

Раніше заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський зазначав, що Київ не зацікавлений в отриманні МіГ-29 без попередньої модернізації, водночас польська сторона не готова оплачувати оновлення винищувачів.

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