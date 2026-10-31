Польща розлютила Лаврова на саміті G20: він не стримався і взявся повчати США

Сергій Лавров / © Associated Press

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Очільник МЗС Росії Сергій Лавров обурився участю Польщі у зустрічі G20 в Атланті та не приховував невдоволення присутністю польської делегації. Ба більше — він ще й взявся повчати США дипломатії.

Про це російський міністр нахабно заявив у кулуарах саміту, пише RMF24/PAP.

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Очільник російського МЗС не добирав слів, коментуючи участь Польщі у саміті.

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Він зухвало заявив, що країні не місце за столом переговорів G20, оскільки її економіка нібито недостатньо велика, щоб відповідати критеріям групи. Мовляв, на G20 і без того достатньо представників НАТО та Європейського Союзу, а тому присутність Польщі, на його думку, є зайвою.

«Очевидно, це порушення дипломатичних правил, особливо багатосторонньої дипломатії, де учасники об’єднань, таких як G20, працюють на основі консенсусу», — заявив Лавров

Запрошення міністра закордонних справ Радослава Сікорського на саміт він нахабно назвав «непродуктивним» і таким, що нібито суперечить усталеній дипломатичній практиці. Мовляв, Польща «нічого не дає» зустрічі.

Лавров також зухвало наголосив, що на Росію нібито ніхто не тиснув через запрошення Польщі на саміт. За його словами, американці просто запросили польського міністра, а той «прийшов і сів на відведене для нього місце».

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Нагадаємо, що під час зустрічі в Атланті Лавров неочікувано поскаржився на Америку і її лідера Дональда Трампа. З його слів, адміністрація чинного президента США продовжує всі обмеження, запроваджені за часів його попередника Джо Байдена,

Зауважимо, що у США були не раді приїзду Лаврова і його команди на захід. Зокрема, республіканець Дон Бейкон різко розкритикував цей приїзд і закликав не впускати його до країни, поки режим Кремля продовжує завдавати смертоносних ударів по Україні.

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