Польща шкодує через призупинення допомоги США Україні — міністр оборони

Прапор Польщі

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Віцепрем’єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив жаль з приводу того, що США призупинили надання Україні боєприпасів і ракет.

Про це він заявив під час пресконференції у Варшаві, пише Укрінформ.

Як зазначив Косіняк-Камиш, це рішення не є для Польщі “хорошою інформацією”. Адже Україна захищається від Росії, тому потрібно її підтримувати, аби вона вистояла. За його словами, європейські країни намагаються збільшувати зусилля для підтримки України. «Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки»,- наголосив Косіняк-Камиш.

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Він констатував, що з боку РФ немає доброї волі укладати перемир'я і припиняти вогонь. “Тим більше потрібно й надалі з усією рішучістю підтримувати Україну, що в інтересах Польщі та Європи”,- підкреслив польський міністр.

Нагадаємо, що США вдруге за пів року призупиняють військову допомогу Україні. Найбільше це вплине на постачання систем ППО — саме тоді, коли вони критично необхідні українцям.