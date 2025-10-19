Польща та Угорщина посперечалися через Україну

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Рішення суду у Польщі, який відмовився екстрадувати українця, підозрюваного Берліном у диверсії на «Північних потоках», викликало гучний дипломатичний скандал між Будапештом та Варшавою.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі X поширив публікацію польського прем’єра про звільнення підозрюваного й назвав цей крок «скандальним». За його словами, Польща створює небезпечний прецедент для всієї Європи.

«Виходить, що якщо комусь не подобається якась інфраструктура в Європі — її можна підірвати. Польща фактично дала зелене світло терористичним атакам. Вони не лише звільнили, а й прославляють терориста — ось до чого дійшло верховенство права в Європі», — написав Сіярто.

У відповідь глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зауважив, що його колега з Угорщини спотворює суть справи.

«Ні, Петер. Коли іноземний агресор бомбить твою країну, ти маєш законне право на самооборону, зокрема шляхом саботажу інфраструктури, яка фінансує війну», — відповів він.

Раніше повідомлялося, що Окружний суд у Варшаві ухвалив рішення не видавати 49-річного українця Володимира Ж., якого розшукує Німеччина у зв’язку з вибухами на газопроводі «Північний потік» у 2022 році. Підозрюваного також звільнили з-під варти.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Польщі чітко заявив, що Варшава не видаватиме Німеччині українця, якого підозрюють у причетності до підриву «Північного потоку-2», назвавши головною проблемою саме будівництво російського газогону.