ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
731
Час на прочитання
2 хв

Польща утилізує винищувачі МіГ-29, які планувала передати Україні

Польща вирішила долю винищувачів МіГ-29, які обіцяла Україні — з часом їх відправлять на брухт.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Замість України — на брухт: Польща утилізує свої МіГ-29 через зірвану угоду з технологіями БПЛА

Замість України — на брухт: Польща утилізує свої МіГ-29 через зірвану угоду з технологіями БпЛА / © Вікіпедія

Міністерство оборони Польщі вирішило долю польських МіГ-29, які мали бути поставлені Україні в обмін на технології безпілотників. Угода не набула чинності, і літаки тепер періодично зніматимуться з експлуатації та відправлятимуться на утилізацію.

Про це пише Wiadomosci.

Наприкінці минулого року Польща оголосила про заплановане передавання Україні частини своїх МіГ-29, які залишилися у ВПС країни. Ці літаки вже досить старі — вони перебувають на озброєнні ВПС Польщі від 1989 року. Наразі їх замінюють сучаснішими літаками.

Польща мала отримати від українців технології безпілотників в обмін на літаки. Однак угода — принаймні наразі — зірвалася.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш покладає провину на Україну.

«Ми надали Україні чітку пропозицію щодо безпілотників і технологій. Спочатку в цій сфері була домовленість. Сьогодні Україна не виконує цю угоду. Ми готові до подальших переговорів», — сказав він.

За словами польського міністра, це питання має політичні мотиви та випливає, серед іншого, з нещодавніх історичних суперечок між країнами.

МіГи закінчують своє життя

Тож виникає питання, що буде з непоставленими літаками. Як стало відомо виданню, термін служби винищувачів однаково закінчиться.

«Оскільки літаки досягнуть своїх цільових термінів служби та не буде перспектив їхньої подальшої модернізації у збройних силах Польщі, вони періодично будуть виводитися з озброєння», — повідомили журналістам у пресслужбі Міністерства оборони Польщі.

Простіше кажучи: МіГи просто зношуються — вони перевищують сертифікований наліт, і ніхто не планує інвестувати в їхню подальшу модернізацію. Тому літаки будуть поступово, один за одним, виводитися з експлуатації.

Коли це станеться? Польське Міністерство національної оборони відмовляється надавати подробиці. Ця інформація не є публічною і залишатиметься такою. «Ми не плануємо оприлюднювати її», — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що президент Литви Ґітанас Науседа готовий стати посередником у діалозі між Україною та Польщею для врегулювання напруженості між двома країнами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
731
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie