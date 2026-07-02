Польща утилізує винищувачі МіГ-29, які планувала передати Україні

Замість України — на брухт: Польща утилізує свої МіГ-29 через зірвану угоду з технологіями БпЛА / © Вікіпедія

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Міністерство оборони Польщі вирішило долю польських МіГ-29, які мали бути поставлені Україні в обмін на технології безпілотників. Угода не набула чинності, і літаки тепер періодично зніматимуться з експлуатації та відправлятимуться на утилізацію.

Про це пише Wiadomosci.

Наприкінці минулого року Польща оголосила про заплановане передавання Україні частини своїх МіГ-29, які залишилися у ВПС країни. Ці літаки вже досить старі — вони перебувають на озброєнні ВПС Польщі від 1989 року. Наразі їх замінюють сучаснішими літаками.

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Польща мала отримати від українців технології безпілотників в обмін на літаки. Однак угода — принаймні наразі — зірвалася.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш покладає провину на Україну.

«Ми надали Україні чітку пропозицію щодо безпілотників і технологій. Спочатку в цій сфері була домовленість. Сьогодні Україна не виконує цю угоду. Ми готові до подальших переговорів», — сказав він.

За словами польського міністра, це питання має політичні мотиви та випливає, серед іншого, з нещодавніх історичних суперечок між країнами.

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МіГи закінчують своє життя

Тож виникає питання, що буде з непоставленими літаками. Як стало відомо виданню, термін служби винищувачів однаково закінчиться.

«Оскільки літаки досягнуть своїх цільових термінів служби та не буде перспектив їхньої подальшої модернізації у збройних силах Польщі, вони періодично будуть виводитися з озброєння», — повідомили журналістам у пресслужбі Міністерства оборони Польщі.

Простіше кажучи: МіГи просто зношуються — вони перевищують сертифікований наліт, і ніхто не планує інвестувати в їхню подальшу модернізацію. Тому літаки будуть поступово, один за одним, виводитися з експлуатації.

Коли це станеться? Польське Міністерство національної оборони відмовляється надавати подробиці. Ця інформація не є публічною і залишатиметься такою. «Ми не плануємо оприлюднювати її», — йдеться у заяві.

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Раніше повідомлялося, що президент Литви Ґітанас Науседа готовий стати посередником у діалозі між Україною та Польщею для врегулювання напруженості між двома країнами.

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