Польща відмовила США у запиті щодо Patriot для Близького Сходу

Системи Patriot / © Getty Images

Віцепрем’єр — міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна не планує переміщувати свої батареї Patriot на Близький Схід. Попри запити США, захист східного флангу НАТО залишається абсолютним пріоритетом для Варшави.

Про це міністр написав у соцмережі Х.

Косіняк-Камиш таким чином прокоментував інформацію від видання Rzeczpospolita щодо можливого звернення США до Польщі по допомогу на Близькому Сході. За інформацією видання Штати нібито «пропонують передислокувати на Близький Схід одну з польських батарей системи Patriot, а також отримати польські ракети». У матеріалі згадувалося і про можливі затримки у подальших постачання озброєння.

У відповідь на ці повідомлення міністр оборони підкреслив, що позиція Польщі залишається незмінною.

«Наші батареї Patriot і їхнє озброєння служать для захисту польського неба і східного флангу НАТО. У цьому плані нічого не змінюється, і ми не плануємо їх нікуди переміщувати«, — йдеться у його заяві.

Косіняк-Камиш також наголосив на пріоритетності національної безпеки.

«Наші союзники дуже добре знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання тут. Безпека Польщі є абсолютним пріоритетом», — написав він.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик підтвердив цю позицію.

«Польські Patriot залишаються в Польщі, вони мають своє завдання в країні — це оборона Польщі і східного флангу НАТО», — заявив Томчик.

Трамп готовий завершити війну проти Ірану навіть без повного розблокування Ормузької протоки, щоб уникнути затягування конфлікту понад заплановані чотири-шість тижнів, повідомило WSJ. Замість повного контролю над водяним шляхом США зосередяться на послабленні іранського флоту та ракетного потенціалу, поступово згортаючи бойові дії. Подальше розв’язання питання судноплавства планують перекласти на дипломатію або союзників у Європі та Перській затоці.

Країни Перської затоки під час конфлікту з Ірану майже вичерпали запаси ракет до Patriot: використано близько 2400 одиниць із наявних 2800. Через високу інтенсивність атак — понад 1200 балістичних ракет та 4000 дронів — навантаження на ППО стало критичним, що змушує регіон шукати дешевші альтернативи на кшталт JDAM. Ситуацію ускладнюють обмежені потужності Lockheed Martin, яка виробляє лише 650 ракет PAC-3 на рік, що робить подальший захист без прямої підтримки США майже неможливим.