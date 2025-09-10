ТСН у соціальних мережах

Польща вперше збивала "Шахеди": у США відреагували на атаку

© Associated Press

Вночі 10 вересня під час атаки Росії по Україні безпілотники залетіли до союзника НАТО - Польщі, де їх вперше було збито. На такі дії РФ Білий дім має відповісти санкціями.

Про це заявив конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

Політик наголосив, що інцидент стався менш ніж через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп прийняв польського колегу Кароля Навроцького в Білому домі.

“Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй”, - наголосив конгресмен.

Вілсон закликав президента Трампа відповісти санкціями, “які збанкрутують російську військову машину”, та надати Україні зброю для ударів по РФ.

“Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що «Росія не знає кордонів». Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони”, - додав він.

