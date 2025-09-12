Польща вимагає відповіді США на дії Росії: Сікорський жорстко розкритикував Трампа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко розкритикував нещодавні рішення президента США Дональда Трампа щодо Росії, заявивши, що замість посилення санкцій, ситуація призвела до загострення конфлікту. Його коментарі прозвучали після атаки російських дронів на Польщу.

Про це повідомляє The Guardian.

Радослав Сікорський прокоментував нещодавні інциденти з російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі, зазначивши, що «важко повірити», що ці вторгнення «могли бути помилкою», як напередодні заявив американський президент. Він наголосив на необхідності змінити «розрахунки» Володимира Путіна, переконавши його, що «він не зможе завоювати Україну за прийнятну ціну».

Для цього, за словами польського міністра, необхідно запровадити жорсткіші санкції проти Росії та «позбавити Росію ресурсів для продовження цієї злочинної війни».

Ба більше, Сікорський зробив різке зауваження щодо нещодавніх рішень Трампа стосовно Росії, фактично звинувативши його в ескалації конфлікту.

«Ми повинні були отримати санкції, а натомість — отримали Аляску. І відтоді, як ви кажете, атаки посилилися», — заявив він.

Цей коментар чітко вказує на розчарування Польщі діями адміністрації Білого дому, які, на думку Варшави, не тільки не зупинили російську агресію, але й могли сприяти її посиленню. Заява «ми отримали Аляску» є прямим натяком на незадовільні результати саміту і провал політики Трампа.

Польща послідовно виступає за рішучу відповідь на агресивні дії Кремля. Заяви Сікорського підкреслюють, що в Європі зростає занепокоєння щодо ефективності поточної політики проти російської агресії та необхідності жорсткіших та краще скоординованих дій союзників.

Нагадаємо, європейським чиновникам вдалося переконати президента США Дональда Трампа, що Володимир Путін не зацікавлений у завершенні війни проти України. Трамп згоден чинити тиск на Росію, однак спочатку Європа має переконати Білий дім погодитися на те, як саме це зробити., що буде набагато складнішим кроком.