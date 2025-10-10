Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Польща підтримує ідею, щоб сусідні країни допомагали Україні збивати російські ракети і дрони. Однак для цього потрібне рішення НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляють «Новини.Live» у Telegram.

У Сікорського запитали, як може вирішитися питання про можливе закриття неба над Україною.

За його словами, опитування в Польщі показують, що її громадяни підтримують ідею закрити небо над Україною.

«Але Польща є членом НАТО, і тому ми змушені чекати рішення з боку НАТО», — звернув увагу він.

Також Сікорський уточнив, що на тлі останніх провокацій Росії в повітряному просторі Польщі, Румунії та Естонії процес обговорення такої ініціативи відбувається в прискореному темпі.

Що передувало

Нагадаємо, українська влада ще від самого початку повномасштабного вторгнення Росії закликала країни НАТО закрити небо, оскільки вже тоді проблема ракетних атак росіян була суттєвою.

Хоч за три з половиною роки Україні й надали велику кількість систем ППО, їх все одно не вистачає для захисту всіх важливих об’єктів.

Питання запровадження безпольотної зони над Україною або навіть над її частиною знову стало актуальним після того, як майже 20 російських дронів вторглися в повітряний простір Польщі, а в повітряний простір Естонії залетіли одразу три російські МіГ-31.