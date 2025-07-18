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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Польща закликала своїх громадян не їхати до Росії

Відомо, що у серпня Росія закриває генконсульство Польщі в Калінінграді.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор Польщі.

Прапор Польщі. / © pixabay.com

Польща рекомендує для своїм громадянам не їздити до агресорки Російської Федерації.

Про це повідомили у пресслужбі польського МЗС у соцмережі Х 18 липня.

"Міністерство закордонних справ не рекомендує подорожувати до Росії у зв'язку з війною в Україні та визнанням Польщі Росією державою, що не є дружньою", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що в РФ скоротили кількість консульського персоналу Республіки Польща. Саме тому можливість надання допомоги громадянам є обмеженою".

До слова, війна РФ проти України і рішення Москви визнати Польщу недружньою державою є факторами, які впливають на подорожі поляків вже тривалий час. Зауважимо, що Росія вирішила відкликати згоду на функціонування генконсульства Польщі в Калінінграді. Воно працюватиме до 29 серпня.

Нагадаємо, вночі проти 16 липня польський завод Barlinek Group у Вінниці, що виготовляє покриття для підлоги, став мішенню атак російських безпілотників. На підприємстві постраждали працівники.

Після інциденту Польща викликала на розмову представника посольства країни-агресорки Росії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
657
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