Польща закликає громадян готувати «тривалий запас» — на випадок кризи

Польща / © pixabay.com

Реклама

У зв’язку з наростальними ризиками, уряд Польщі закликав кожного громадянина бути готовим пережити щонайменше три дні без зовнішньої допомоги. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ країни МВС Польщі, коментуючи рішення про впровадження нових стандартів цивільної безпеки.

Про це пише Укрінформ.

За його словами, досвід України в умовах війни — цінний для всієї Європи, і Польща вже почала адаптувати низку заходів на його основі. Зокрема, після візиту польської делегації до Львова уряд переглянув підходи до захисту від дронів та атак, що сталися у вересні.

Реклама

Наразі МВС Польщі рекомендує мати в запасі:

медикаменти, достатність їжі та води;

альтернативне освітлення та резерви енергії (наприклад, power bank),

інформацію про найближче бомбосховище та безпечний зв’язок на випадок надзвичайних ситуацій.

Також у Польщі готують спеціальний довідник із практичними порадами на випадок криз — від відключень світла до повітряних тривог. Планується, що до кінця 2025 року він буде доступний для всіх родин.

Офіційні представники підкреслюють: система цивільного захисту має бути багаторівневою — від дій державних структур до відповідальності кожного громадянина. Поляки мають бути готовими діяти самостійно, щонайменше на перші 72 години у кризі.

Раніше президент Польщі розповів, без чого неможлива оборона України.