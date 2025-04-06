ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1435
Час на прочитання
1 хв

Польща застерігає Трампа від "історичної помилки" щодо Криму та Донбасу

Мирні переговори не повинні призвести до визнання територіальних претензій Москви, вважає радник польського прем’єра.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Павел Коваль

Павел Коваль / © Getty Images

У Польщі застерігають президента США Дональда Трампа від історичної помилки щодо Росії.

Про це пише видання Financial Times.

Радник прем’єр-міністра Дональда Туска з питань України Павел Коваль заявив, що мирні переговори з Україною не повинні призвести до визнання територіальних претензій Москви.

«Трамп ризикує зробити історичну помилку, якщо його переговори щодо припинення війни РФ в Україні призведуть до того, що США визнають претензії Росії на Крим та інші окуповані території», — наголосив Коваль.

З його слів, «червона лінія» буде перетнута для Польщі і решти країн Центральної Європи, якщо розширені кордони Росії будуть юридично визнані як результат вторгнення до сусідньої країни.

Коваль окремо зазначив, що існує чітка різниця між «тимчасовими рішеннями щодо припинення бойових дій в Україні та виконанням російських очікувань щодо визнання Криму, Донбасу чи інших частин України, що було б історичною помилкою».

Раніше повідомлялося, що Росія буде готова до масштабної війни за три-чотири роки. Про це заявив прем’єр Польщі. За словами Дональда Туска, про це йшлося під час саміту Європейської Ради за участю України: коли лідери держав-союзниць ділилися своїми розвідданими. Туск уже анонсував безпрецедентну кампанію військової підготовки у власній державі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1435
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie