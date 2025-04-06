Польща застерігає Трампа від "історичної помилки" щодо Криму та Донбасу

Павел Коваль / © Getty Images

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У Польщі застерігають президента США Дональда Трампа від історичної помилки щодо Росії.

Про це пише видання Financial Times.

Радник прем’єр-міністра Дональда Туска з питань України Павел Коваль заявив, що мирні переговори з Україною не повинні призвести до визнання територіальних претензій Москви.

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«Трамп ризикує зробити історичну помилку, якщо його переговори щодо припинення війни РФ в Україні призведуть до того, що США визнають претензії Росії на Крим та інші окуповані території», — наголосив Коваль.

З його слів, «червона лінія» буде перетнута для Польщі і решти країн Центральної Європи, якщо розширені кордони Росії будуть юридично визнані як результат вторгнення до сусідньої країни.

Коваль окремо зазначив, що існує чітка різниця між «тимчасовими рішеннями щодо припинення бойових дій в Україні та виконанням російських очікувань щодо визнання Криму, Донбасу чи інших частин України, що було б історичною помилкою».

Раніше повідомлялося, що Росія буде готова до масштабної війни за три-чотири роки. Про це заявив прем’єр Польщі. За словами Дональда Туска, про це йшлося під час саміту Європейської Ради за участю України: коли лідери держав-союзниць ділилися своїми розвідданими. Туск уже анонсував безпрецедентну кампанію військової підготовки у власній державі.