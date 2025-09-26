Нікушор Дан / © Associated Press

Румунія, на відміну від Польщі, вирішила не збивати російський дрон, який нещодавно перетнув її повітряний простір під час обстрілу України.

Про це заявив румунський президент Нікушор Дан в ефірі Digi24.

Румунські війська 13 вересня підняли два винищувачі F-16, коли в повітряному просторі країни зафіксували російський БпЛА. Дрон, який літав 50 хвилин, перехопили, але не збили його.

За словами президента Дана, їхні літаки могли збити безпілотник, “але було ухвалене рішення не стріляти”.

“Ми не стріляли, бо було ухвалене рішення про доцільність. Ми б стріляли, якби були виконані умови. Немає різниці в підході між нами й поляками. Це було питання обставин, і їхнім рішенням було не стріляти в той момент”, — наголосив він.

Румунський президент також додав, що в разі виконання необхідних умов “відповідь буде дуже рішучою, і не тільки в Румунії, але і в усіх країнах східного флангу”.

Нагадаємо, румунське Міністерство оборони після того, як дрони РФ залетіли до країни, заявило, що такі дії створюють “новий виклик” безпеці Чорного моря. Бухарест засуджує дії Москви, які “демонструють неповагу до міжнародного права”.

Після інциденту Румунія затвердила правила збиття ворожих дронів і літаків, які порушують повітряний простір країни. Процедура міститиме три основні етапи — ідентифікацію, глушіння та втручання, деталі яких засекречено.