Польща знову "лізе" з погрозами, яких героїв має вшановувати Україна: що заявив Сікорський

«Скажіть мені, хто ваші герої»: глава МЗС Польщі зробив скандальну заяву про український пантеон / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський продовжує атакувати Україну за те, що наша держава хоче гідно вшанувати своїх відомих історичних діячів.

Про це глава польського МЗС сказав в інтерв’ю «Європейській правді».

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Сікорський цинічно закликав Україну проявити обережність у питанні вибору національних героїв і пригрозив «потім не дивуватися наслідкам».

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«Тут у мене є одна пропозиція. Вона — до українських політиків. Звісно, кожна країна сама вирішує, хто є її героями. Але „скажіть мені, хто ваші герої, і я скажу вам, хто ви“. У вас в Україні є чимало справжніх героїв, як-то герої вашого опору проти російської агресії. Тож будьте обережні, обираючи героїв з минулого. Бо у деяких із них, скажімо так, неоднозначна репутація. А нам не потрібні нові історичні суперечки», — сказав він.

Полський міністр, говорячи про «неоднозначну репутацію» українських героїв, схоже «забув», що деякі польські національні герої, на честь яких названі вулиці і яких вшановують на державному рівні у Польщі, переслідували українців і міжвоєнний період і здійснювали етнічні чистки в українських селах у часи Другої світової.

Сікорського запитали, що можуть зробити пересічні громадяни, щоб припинилися напади на українців у Польщі. Він здивував відповіддю, заявивши, що кроком до пом’якшення напруги мала б бути «більша обережність» України у виборі історичних постатей як національних героїв. Засуджувати напади на українців політик не став.

На зауваження журналістів про те, що Україна не висувала претензій до Польщі через вшанування Пілсудського, Дмовського, Армії Крайової тощо, міністр зазначив, що у Польщі також є суперечливі герої, як і у багатьох країн світу.

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«Нещодавно мені вручили колекцію медалей із Монголії, викарбуваних до 800-річчя Чингісхана. Погодьтеся, це суперечлива постать як у Польщі, так і в Україні. Так, кожна країна має свої історичні наративи. Але не забувайте: ці наративи оцінюватимуть також інші», — знову пригрозив очільник польського МЗС.

Також Сікорського запитали, чи треба Україні переглянути рішення про національний пантеон.

Міністр відповів, що більшість країн мають таку інституцію, однак порадив українцям «обережно відбирати туди постаті.

«Бо це викличе реакцію за кордоном. І якщо ви включите туди людей, які заплямували свою репутацію воєнними злочинами — то потім не дивуйтеся», — вкотре ультимативно заявив польський політик.

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Зрештою, Сікорський дещо примирливо сказав, що «політикам обох країн слід діяти відповідальніше, і не використовувати проблеми минулого для розпалювання ненависті сьогодні».

Раніше, цими днями глава МЗС Польщі Сікорський маніпулятивно звинуватив УПА та дорікнув Володимирові Зеленському.

Нагадаємо, відносини між Києвом і Варшавою перебувають у глибокій кризі.

У Польщі вже чітко кажуть, що не пустять Україну до ЄС, якщо вона не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА. На цьому тлі у Польщі почастішали акти агресії проти українців, які там проживають.

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