«Польща зникне за два-три дні»: у Путіна пригрозили Варшаві

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

У Росії зухвало виступили із прямою погрозою на адресу Польщі. Мовляв, у разі війни з РФ польська держава нібито може «припинити існування за два-три дні».

Про це нахабно заявив помічник російського президента-диктатора Микола Патрушев.

Реклама

Зауважимо, що політик зухвало відреагував на слова очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського про військову перевагу Варшави над Москвою. За словами російського посадовця, у разі воєнного зіткнення РФ застосує «весь арсенал наявних у неї сил і засобів».

Реклама

«Сікорський, мабуть, не усвідомлює, що у разі вступу Польщі у військові дії проти Росії наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і коштів і польська державність припинить своє існування за два-три дні», — зазначив він.

Патрушев заявив, що польський міністр начебто «по-дилетантськи» оцінює військові можливості агресора. Мовляв, путінська армія під час війни проти України нібито «не використовує весь свій потенціал».

Представник Кремля також кинув звинувачення на адресу Сікорського, який буцімто не бажає «забезпечити мирне існування» Польщі. Ба більше, брехливо нагадав Патрушев слова «фюрера», мовляв, Росія «нікому не погрожує».

Заява Сікорського — що відомо

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що в разі прямого нападу Росії Польща разом із союзниками матиме суттєву військову перевагу над РФ — навіть без безпосередньої участі США. Зокрема, однією з головних є авіація. На його думку, це дозволило б завдати російським силам серйозної поразки у відносно короткі терміни.

Реклама

Речниця МЗС Росії Марія Захарова панічно звинуватила Сікорського в русофобії: «Русофобія головного мозку».

Новини партнерів

Новини партнерів