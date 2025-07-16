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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Росія завдала цілеспрямованого удару по фабриці союзника НАТО: заява Польщі

Польща звинувачує Росію в цілеспрямованому ударі по своєму заводу.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Польща звинувачує Росію у навмисному ударі по польському заводу у Вінниці

Польща звинувачує Росію в навмисному ударі по польському заводу у Вінниці / © ДСНС

Варшава заявила, що Росія навмисно атакувала польський завод в Україні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у середу повідомив, що Москва запустила дрони на завод з виробництва підлогових покриттів у Вінниці, який належить польській групі Barlinek.

Про це пише News Week.

«Керівник заводу щойно сказав мені, що це було навмисно», — цитує Сікорського видання X.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, внаслідок нічних ударів російських безпілотників по двох цивільних промислових об’єктах і чотирьох житлових будинках у Вінниці вісім людей було госпіталізовано. Українська влада повідомила про «масштабні пожежі» через БпЛА.

Сікорський уточнив, що двоє постраждалих дістали «тяжкі опіки», водночас місцевий чиновник у Вінниці зазначив, що п’ятеро людей мають опіки, троє з яких — тяжкі.

Звертаючись до президента Росії Володимира Путіна, польський дипломат додав: «Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів».

Нагадаємо, Вінницьку область у ніч проти 16 липня атакували 28 російських безпілотників. Зафіксовані кілька влучань в об’єкти цивільної промислової інфраструктури, також пошкоджені житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

«Сьогодні була одна з важкий ночей для Вінниччини. 28 БпЛА здійснювали ворожу атаку на Вінницьку область. У нас є кілька влучань в об’єкти цивільної промислової інфраструктури. Станом на зараз на всіх об’єктах пожежа локалізована. На жаль, ми маємо 8 постраждалих осіб: 5 з них — з опіками, решта — травмовані. Зараз їм надається медична допомога. Двоє постраждалих у тяжкому стані, решта — середнього ступеня тяжкості», — розповіла перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

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