Польща звинуватила Орбана в саботажі Євросоюзу на пару з Путіним

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

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Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його чергові нападки на Євросоюз. Сікорський заявив, що Орбан «роками підривав» єдність ЄС у «координації» з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише видання 20 minutos.

«Віктор Орбан перетворив Угорщину на найбіднішу країну Європейського Союзу, а тепер погрожує вийти з нього», — написав Сікорський 18 липня в соцмережі X.

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Заява міністра з’явилася наступного дня після того, як Орбан вкотре виправдав російське вторгнення до Україну, розкритикував ЄС та похвалив президента США Дональда Трампа.

Так, прем’єр Угорщини припустив, що перебування його країни у складі ЄС може вже не мати сенсу. Орбан попередив — якщо він дійде такого висновку, то «вживе відповідних заходів» для виведення Угорщини з європейського блоку.

«Ці погрози мене не лякають, бо він уже роками саботує ЄС у координації з Путіним. Ось до чого призводять крадіжки та націоналізм», — відповів Сікорський.

Ці заяви пролунали на тлі дипломатичної кризи між Польщею та Угорщиною після того, як Варшава вирішила остаточно відкликати свого посла з Будапешта. Таких заходів Польща вжила у відповідь на рішення Угорщини надати політичний притулок ексзаступнику міністра юстиції Марціну Романовському, якого звинувачують у корупції.

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До слова, раніше у липні Орбан заявив, начебто причиною усіх проблем Європи стала війна в Україні. Він також взявся лякати ЄС значними політичними наслідками через «спалені на цій війні гроші».

А напередодні прем’єр Угорщини поскаржився на проєкт бюджету ЄС, який передбачає гроші на допомогу для України.