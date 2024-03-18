Польські фермери влаштували акцію протесту на трасі, яка з'єднує Варшаву і Берлін

Вони розпочали блокаду у Свєцьку.

Польські фермери влаштували сільськогосподарську блокаду прикордонного переходу з Німеччиною у Свєцьку.

Про це пише Radio Zet.

Акція триватиме до 20:00 середи, 20 березня.

"Західний кордон залишатиметься закритим до тих пір, поки не закриють фактично східний кордон", – кажуть протестуючі фермери. Поліція звертається до водіїв з проханням бути обережними.

Зокрема, 13:00 у неділю, 17 березня, розпочалася сільськогосподарська блокада прикордонного переходу з Німеччиною у Свєнцко.

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Протест фермерів означає великі труднощі для водіїв. У поліції повідомили, що рух автострадою А2 поблизу Слубіце буде перекрито в обох напрямках. Вона з'єднує Варшаву і Берлін

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у польському Сеймі назвали терміни деблокування кордону.

Крім того, ми раніше інформували, що польські фермери тимчасово розблокують ще один пункт пропуску на кордоні.

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