Польські фермери влаштували акцію протесту на трасі, яка з'єднує Варшаву і Берлін

Вони розпочали блокаду у Свєцьку.
Польські фермери влаштували сільськогосподарську блокаду прикордонного переходу з Німеччиною у Свєцьку.
Про це пише Radio Zet.
Акція триватиме до 20:00 середи, 20 березня.
"Західний кордон залишатиметься закритим до тих пір, поки не закриють фактично східний кордон", – кажуть протестуючі фермери. Поліція звертається до водіїв з проханням бути обережними.
Зокрема, 13:00 у неділю, 17 березня, розпочалася сільськогосподарська блокада прикордонного переходу з Німеччиною у Свєнцко.
Протест фермерів означає великі труднощі для водіїв. У поліції повідомили, що рух автострадою А2 поблизу Слубіце буде перекрито в обох напрямках. Вона з'єднує Варшаву і Берлін
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у польському Сеймі назвали терміни деблокування кордону.
Крім того, ми раніше інформували, що польські фермери тимчасово розблокують ще один пункт пропуску на кордоні.
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