Польські фермери зупиняють протести на кордоні з Україною

Польські далекобійники, які з листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, досягли згоди з урядом щодо "певних умов".

Від 11:00 середи, 17 січня, польські далекобійники мають припинити свій протест на українських пунктах пропуску.

Про це повідомляє Reuters.

"Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми погодили певні умови, ми дамо час уряду попрацювати, оскільки це новий уряд", - сказав Томаш Борковскі з Комітету захисту транспортників і роботодавців транспорту.

Міністерство інфраструктури Польщі організувало прес-конференцію об 11:00 у вівторок, 16 січня, під час якої має бути підписано угоду.

Слід зазначити, що польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на кордоні з Україною після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця. Поляки-протестувальники вимагали від ЄС відновити систему, згідно з якою українські компанії потребують дозволу на роботу в ЄС, а також для європейських далекобійників, які в’їжджають в Україну.

Станом на ранок 14 січня на польсько-українському кордоні перебувало близько 2600 вантажівок. Триває блокування руху на трьох пунктах пропуску.

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