Польські військові приїдуть до України: в МЗС повідомили про мету візиту

речник МЗС України Георгій Тихий / © МЗС України

Цього тижня до України прибуде делегація польських військових. Головною темою переговорів стане посилення безпеки повітряного простору України.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий розповів під час брифінгу у середу, 17 вересня.

Плани щодо співпраці

Під час візиту сторони планують обговорити спільну роботу з іншими партнерами для підвищення безпеки повітряного простору. Цей візит вважається важливим кроком у співпраці між країнами.

«Можна буде також обговорити і плани щодо того, як нам спільно працювати з іншими партнерами над тим, щоб підвищувати безпеку повітряного простору. Я думаю, що цей візит буде важливим кроком на цьому чеку», — повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Наголос на «спільній роботі» з партнерами свідчить про наміри України та Польщі залучити до обговорення питань безпеки ширше коло країн.

На тлі загострення безпекової ситуації

Візит польської делегації до України відбувається на тлі важливих подій, що свідчать про підготовку Польщі до потенційної війни з Росією. Ще у березні цього року стало відомо, що в країні планують збільшити армію, а прем’єр-міністр Дональд Туск закликав кожного чоловіка бути готовим до війни.

Ситуація з безпекою у регіоні постійно погіршується. Нещодавно російські безпілотники залетіли до повітряного простору Польщі, що стало причиною прискореного виклику резервістів Сил територіальної оборони.

Крім того, за даними джерел, Польща розглядає можливість відправлення своїх військових до України для проведення навчань. Цей крок може стати частиною ширшої ініціативи щодо посилення військової співпраці між двома державами.