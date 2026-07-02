Польські євродепутати хочуть включити питання УПА до звіту про вступ України до ЄС: що відомо

ЄС / © Unsplash

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Група польських депутатів Європарламенту подала правки до щорічного звіту про поступ України на шляху до Європейського Союзу. Пропозиції стосуються оцінки діяльності Української повстанської армії (УПА) та вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє видання RMF24 із посиланням на власні джерела в Європейському парламенті.

Що пропонують євродепутати

Дебати щодо цього документа заплановані на 7 липня, а голосування за правки відбудеться вже наступного дня, 8 липня. Найжорсткіші пропозиції внеслипредставники польської партії «Право і справедливість» (ПіС). Вони підготували чотири зміни, у яких пропонують назвати УПА організацією з нацистською ідеологією, що відповідальна за геноцид польського народу.

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Депутати від «ПіС» вимагають, щоб Україна засудила цю символіку та дозволила проведення ексгумації тіл загиблих. Крім того, в одній із правок згадується використання символіки УПА деякими молодими українськими біженцями у країнах ЄС.

Водночас найбільша фракція Європарламенту — «Європейська народна партія» — запропонувала м’якший, альтернативний варіант. Його підготували німець Міхаель Галер і поляк Анджей Галіцький. Автори пояснюють, що зробили це навмисно, щоб зрештою не пройшли надто радикальні вимоги.

У цьому варіанті євродепутати висловлюють жаль через «нещодавню, непотрібну та нічим не спровоковану ескалацію». Водночас відповідальність за таку напруженість вони покладають на президента України Володимира Зеленського.

«Правка також вказує на відповідальність УПА за десятки тисяч жертв серед цивільного населення та наголошує, що прославляння винуватців таких злочинів не відповідає європейськими цінностям», — зазначив Анджей Галіцький.

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Наразі автори альтернативної правки ведуть переговори з іншими великими фракціями — соціал-демократами та лібералами, щоб зібрати необхідну кількість голосів. Галіцький підкреслив, що для нього головне — поява згадки про ці історичні події в остаточному звіті Європарламенту. Він додав, що готовий підтримати навіть радикальніший варіант від партії «ПіС», якщо той матиме більше шансів на проходження під час голосування.

Вступ України до ЄС — останні новини

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