Польський депутат назвав гасло "Слава Україні!" "фашистським", український посол відповів

Депутат польського Сейму Роман Фріц / © Українська правда

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Депутат польського Сейму Роман Фріц назвав гасло «Слава Україні!» нацистським. Посол України Василь Бондар прокоментував висловлювання посадовця.

Про це пише «24 Канал».

Так, депутат польського Сейму від ультраправої «Конфедерації» Роман Фріц різко відреагував на те, що одна із депутаток під час дебатів завершила свій виступ словами «Слава Україні!»

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Скандал навколо гасла «Слава Україні» у Польщі

«Тут ми мали приклад ганебного поводження — бандерівського і нацистського! У польському Сеймі таких речей ще не було. Це ніби тут хтось би закричав „Sieg Heil!“ То ганьба!» — сказав Роман Фріц після виступу колеги.

Посол України у Польщі Василь Бондар не залишив без коментаря слова польського політика. Він зробив відповідний допис у Facebook.

Посол нагадав, що:

в Україні законом заборонено використання як нацистської, так і радянської символіки;

під гаслом «Слава Україні!» українські військові йдуть у бій, захищаючи свою землю від російського агресора, боронячи незалежність своєї держави, а також безпеку Європи, зокрема, Польщі;

для українців це гасло має таке ж глибоке значення, як для поляків гасло «Niech żyje Polska!».

Василь Бондар закликав поляка до виваженості у висловлюваннях та утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди взаємній довірі між двома народами.

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«Спекуляції навколо гасла „Слава Україні!“ з намаганням прив’язати його до крайніх нацистських ідеологій є хибними й невиправданими. Вони грають на руку ворожим наративам, спрямованим на розкол демократичної спільноти», — резюмував посол.

Нагадаємо, російська влада криміналізувала гасло «Слава Україні!» та емблеми українських повстанських організацій часів Другої світової.