Польща спростувала звинувачення щодо участі своїх солдатів у війні в Україні

Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш різко відреагував на звинувачення депутата Романа Фріца щодо відправлення польських солдатів до України. Косіняк-Камиш назвав ці заяви «брехнею», закликавши Фріца не маніпулювати інформацією.

Про це пише видання Onet.

Під час засідання Сейму Польщі міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш звернувся до депутата Романа Фріца, звинувачуючи його в поширенні неправдивих тверджень щодо відправлення польських солдатів до України. Фріц стверджував, що польські військові брали участь в операціях на території України, але Косіняк-Камиш заперечив ці слова.

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«Припиніть цю брутальну брехню. Пане депутате, ви наражаєте на небезпеку Польщу, наражаєте на небезпеку й польських солдатів», — сказав Косіняк-Камиш.

Він додав, що рішення щодо направлення польських військових до України є частиною довготривалих операцій, які реалізуються Польщею в багатьох регіонах світу. «Ви не розумієте цього. Ви не тільки брешете, а й піддаєте небезпеці польську державу», — підсумував міністр.

Ці звинувачення були категорично спростовані польським командуванням, яке підкреслило, що польські солдати відправляються до України лише для виконання завдань, які Польща виконує в різних країнах уже багато років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща не готова відправити своїх військових до України. Адже найважливішим обовʼязком країни НАТО є оборона власної території.

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