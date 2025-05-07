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Польща спростувала звинувачення щодо участі своїх солдатів у війні в Україні
Польські військові перебувають в Україні лише для виконання миротворчих місій.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш різко відреагував на звинувачення депутата Романа Фріца щодо відправлення польських солдатів до України. Косіняк-Камиш назвав ці заяви «брехнею», закликавши Фріца не маніпулювати інформацією.
Про це пише видання Onet.
Під час засідання Сейму Польщі міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш звернувся до депутата Романа Фріца, звинувачуючи його в поширенні неправдивих тверджень щодо відправлення польських солдатів до України. Фріц стверджував, що польські військові брали участь в операціях на території України, але Косіняк-Камиш заперечив ці слова.
«Припиніть цю брутальну брехню. Пане депутате, ви наражаєте на небезпеку Польщу, наражаєте на небезпеку й польських солдатів», — сказав Косіняк-Камиш.
Він додав, що рішення щодо направлення польських військових до України є частиною довготривалих операцій, які реалізуються Польщею в багатьох регіонах світу. «Ви не розумієте цього. Ви не тільки брешете, а й піддаєте небезпеці польську державу», — підсумував міністр.
Ці звинувачення були категорично спростовані польським командуванням, яке підкреслило, що польські солдати відправляються до України лише для виконання завдань, які Польща виконує в різних країнах уже багато років.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща не готова відправити своїх військових до України. Адже найважливішим обовʼязком країни НАТО є оборона власної території.