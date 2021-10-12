Поляков не був випадковим пасажиром таксі, але підозр поки немає: нові подробиці смерті нардепа

Поляков не був випадковим пасажиром таксі, але підозр поки немає: нові подробиці смерті нардепа

За словами речника МВС, версія про те, що смерть нардепа настала з природних причин — вже не пріоритетна.

Покази, які таксист надає зараз під протокол, відрізняються від тих, які він надавав під час спілкування з поліцейськими на місці. Наразі встановлені всі особи, з якими Поляков в той вечір і ніч знаходився, контактував, вечеряв, сідав в одну машину і пересідав в іншу.

Про це речник МВС Артем Шевченко повідомив в ефірі "Україна 24".

"Він сказав, що випадково підібрав пасажира, а насправді не випадково, він деякий час їхав за машиною з потерпілим, яка деякий час їздила по місту з іншим свідком", - розповів він.

За словами Шевченка, встановлені всі особи, з якими Поляков в той вечір і ніч знаходився, контактував, вечеряв, сідав в одну машину і пересідав в іншу. Факт, що таксист віз пасажира, якому стало погано, встановлений. Є ще третя особа, яка була з ними в компанії. Підозр пока немає.

Наразі слідство розглядає сам факт виявлення метадону.

"Питання впливу виявленого метадону на сам факт смерті поки що залишається. Але найімовірніше, за логікою слідства, до смерті призвело певне поєднання певних речовин в організмі потерпілого. Сталося це з доброї волі потерпілого або зі злого наміру інших осіб, а він про це не знав, поки сказати не можемо", - зазначив Шевченко..

Нагадаємо:

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня . Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

Поліцейські розглядають кілька версій — природня смерть або ж отруєння невідомою речовиною. У крові депутата виявили алкоголь і метадон.

— природня смерть або ж отруєння невідомою речовиною. У крові депутата виявили алкоголь і метадон. Депутата Антона Полякова поховали 11 жовтня на його малій батьківщині — у Чернігові. Попрощатися із політиком прийшли сотні людей. Серед них народні депутати, які стежать за розслідуванням смерті 33-річного політика. Також на церемонії помітили і його колегу та співмешканку Ганну Скороход, яка після звістки про смерть нардепа втратила у Верховній Раді свідомість. Подейкують, депутатка вагітна.

Смерть нардепа Антона Полякова: прощатися із чоловіком прийшли сотні людей

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