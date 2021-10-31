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“Полякова вбили”: колега та близька подруга убитого нардепа зробила гучну заяву

“Полякова вбили”: колега та близька подруга убитого нардепа зробила гучну заяву

УНІАН

Анна Скороход стверджує, що бачила на його шиї слід від удушення.

Народна депутатка Анна Скороход вважає, що причиною смерті її колеги та нареченого Антона Полякова, який за дивних обставин загинув 8 жовтня, було навмисне вбивство. 

Про це вона заявила  в ефірі "Україна 24".

"Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антона Полякова було вбито. І не треба вигадувати нічого, і не треба розповідати нічого про наркотики і ще про якусь біліберду", – заявила вона.

За словами Скороход, загиблий, з яким вона перебувала у близьких стосунках, не вживав наркотиків. "Ми бували в різних компаніях і нам дуже багато чого пропонували - і ніколи. Я можу відверто і чітко, з повною впевненістю на 100% вас запевнити в тому, що в якій б ситуації Антон не знаходився, він би ніколи не вдався до наркотиків", – запевняла вона.

Натомість народна депутатка зауважила, що бачила слід від удушення на шиї Полякова. "Ніхто чомусь не пояснює борозну на шиї від удушення, яка в нього була, я особисто її бачила... Чомусь тут нам поліція не дає ніяких пояснень, що за борозна на шиї була в Антона. Розповідати про ланцюжок і ще якусь нісенітницю можна тільки людям, які нічого не розуміють у цьому. Я впевнена, що це слід від удушення", – заявила Скороход.

Вона також повідомила, що вони з Поляковим збиралися одружитися на його день народження, 11 листопада. Обоє вони уже були розлучені з колишнім подружжям. 

Нагадаємо, раніше в Мережі було опубліковано відео з камер спостереження у кафе, в якому перебував у день своєї смерті народний депутат Антон Поляков, та, ймовірно, відео з нагрудної камери поліцейського під час надання йому екстреної медичної допомоги.

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