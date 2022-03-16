Полювання на активи російських олігархів: США і союзники запустили цільову групу

За останні три тижні вдалося заарештувати низку суден підсанкційних російських фізичних і юридичних осіб на сотні мільйонів доларів.

Через вторгнення Росії до України США та союзники розпочали роботу міжнародної цільової групи, яка працюватиме над пошуком та арештом активів російських еліт та олігархів, а також ­– над їхним кримінальним переслідуванням.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Так, вже відбулися переговори в межах створення цієї міжнародної робочої групи. До неї увійдуть представники Мінфінів, Мін'юстів та Міністерств внутрішніх справ таких країн:

США;

Австралія;

Канада;

Німеччина;

Японія;

Велика Британія;

Франція;

Інші країни Європейського Союзу;

Цільова група вкористовуватиме всі повноваження для збору та обміну інформацією задля запровадження санкцій, заморозки активів, конфіскації майна та кримінального переслідування російських олігархів і представників еліт.

За даними американського Мінфіну, відповідна робота вже принесла плоди. Адже за останні три тижні вдалося заарештувати низку суден російських фізичних і юридичних осіб, які перебувають під санкціями. Вартість заарештованих яхт оцінюється в сотні мільйонів доларів.

"Ми вже працюємо з міжнародними партнерами над заморожуванням і конфіскацією майна, що належить російським олігархам, які перебувають під санкціями по всьому світу. Ми продовжуватимемо роботу, щоб вжити всіх необхідних заходів проти тих, чиї злочинні дії дозволяють російському уряду продовжувати несправедливу війну проти України", – наголосив генпрокурор США Меррік Гарланд.

Нагадаємо, 16 березня канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що його держава хоче додати більше олігархів до списку людей, які підпадають під санкції ЄС через вторгнення Росії до України.

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