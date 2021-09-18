Помер експрезидент Алжиру, який боровся за незалежність країни від Франції

Причина смерті та інші подробиці не наводяться.

Експрезидент Алжиру Абдель-Азіз Бутефліка помер у віці 84 років.

Про це інформує Associated Press з посиланням на державне телебачення країни.

Причина смерті та інші подробиці не наводяться. Бутефліка переніс інсульт в 2013 році.

Зауважимо, що колишній алжирський лідер боровся за незалежність країни від Франції в 1950-60-х роках. Він також відомий тим, що вів переговори з терористом Іллічем Рамірес Санчес на прізвисько Карлос Шакал, коли той захопив заручників в штаб-квартирі ОПЕК у 1975 році.

Бутефліка склав повноваження президента Алжиру в 2019 році. Він займав пост глави держави з 1999 року.

Нагадаємо, масові акції в Алжирі почалися, коли президент країни Абдель-Азіз Бутефліка 1 квітня 2019 року вирішила піти у відставку до закінчення свого президентського терміну — 28 квітня. Він займає пост глави держави з 1999 року і страждає від серйозних проблем зі здоров'ям. У 2013 році переніс інсульт.

Раніше 82-річний президент Алжиру Бутефліка оголосив про відмову від планів щодо висунення на п'ятий президентський термін. До того ж він повідомив про рішення перенести на більш пізній термін проведення виборів, які спочатку були заплановані на 18 квітня 2019 року.

Через тиждень тимчасовим ст. о. президента був призначений Абделькадер Бенсалем. Втім, протести в країні не припинилися — мітингувальники вимагали усунення керівної верхівки країни і бізнесменів, які десятиліттями правили країною. На посаді новообраний тимчасовий президент перебуватиме протягом наступних 90 днів. За цей час, згідно з конституцією, повинен бути обраний новий лідер.

Спочатку датою позачергових виборів президента призначили 4 липня 2019 року. Втім, Конституційна рада Алжиру скасував їх, обґрунтувавши таке рішення відмовою в реєстрації двох кандидатів, які подали документи для участі у виборах. В раді не уточнили причин відмови в реєстрації кандидатів. Таким чином, вибори перенесли на 12 грудня.

Читайте також:

В Алжирі обрали нового президента. Країна знову вибухнула протестами

Алжирці масово святкують дострокове звільнення президента Бутафліки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання