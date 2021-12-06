Помер колишній американський сенатор і кандидат у президенти США Боб Доул

Колишній сенатор, який мав рак легенів IV стадії, помер уві сні.

В американському штаті Канзас в неділю, 5 грудня, помер колишній лідер більшості в Сенаті (від 1985 до 1996 року) Боб Доул, ветеран Другої світової війни та екскандидат у президенти США від Республіканської партії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що політикові було 98 років. За словами його дружини Елізабет Доул, колишній сенатор, який мав рак легенів IV стадії, помер уві сні.

Президент США Джо Байден, який працював разом із Доулом в Сенаті, висловив співчуття у зв'язку зі смертю політика, якого охарактеризував як свого друга і "такого американського державного діяча, яких мало у нашій історії".

"У нього було безпомилкове почуття чесності та честі. Нехай благословить його Бог, і нехай наша нація завжди опирається на його спадщину порядності, гідності, гарного гумору та патріотизму", - вказав американський лідер.

Тим часом колишній очільник Сполучених Штатів Дональд Трам зауважив, що Доул "був американським героєм війни та справжнім патріотом" своєї країни, чия служба "Великому штату Канзас" "зміцнила Республіканську партію".

За свою 36-річну кар'єру на Капітолійському пагорбі Доул став одним із найвпливовіших законодавців та партійних лідерів у Сенаті.

У виданні нагадують, що політик формував "податкову політику, зовнішню політику, сільськогосподарські програми та програми харчування, а також права людей з інвалідністю, закріплюючи захист від дискримінації у сфері зайнятості, освіти та громадських послуг у Законі про американців з інвалідністю (ADA)".

Останні роки життя він присвятив справі поранених ветеранів, їхніх загиблих товаришів, похованих на Арлінгтонському національному цвинтарі, та пам'яті покоління ветеранів Другої світової війни.

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