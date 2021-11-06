Помер колишній нардеп і затятий комуніст Георгій Крючков

Крючков двічі очолював парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони.
У віці 92 років помер колишній народний депутат й один із лідерів недодекомунізованої Комуністичної партії України Георгій Крючков.
Він усе життя був затятим комуністом, ще від 1956 року, коли вступив до партії. Його називади "одним з найавторитетніших теоретиків та практиків комуністичного руху на пострадянському просторі". Був членом Президії Центрального комітету Компартії України, головою консультативної ради при ЦК КПУ.
Крючков був родом із Запорізької області, звідки й розпочав свою партійну діяльність. Був керівником лекторської групи, відповідав також за пропаганду та агітацію. Після шести років партійної роботи в Запоріжжі його забрали до Києва, до головного штабу Компартії. За кілька років перед розпадом СРСР його послали до Одеси – очолювати місцевий обком партії.
Тричі був депутатом Верховної Ради УРСР, потім - Верховної Ради СРСР.
Після проголошення незалежності України та заборони діяльності Компартії Крючков був один із тих, хто майже десятиліття добивався відновлення діяльності партії й таки цього досягнув.
Крючков був двічі від комуністів народним депутатом (1998-2000 та 2002-2006 роки), очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Зазначимо, що від 2015 року на основі закону про декомунізацію всім компартіям заборонено брати участь у будь-яких виборах в Україні. Водночас юридичне припинення діяльності Компартії України під керівництвом Петра Симоненка досі не завершене.