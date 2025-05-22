Помер відомий український політик Юрій Крук: що про нього відомо

Юрій Крук / © Википедия

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Пішов з життя колишній депутат Верховної Ради України, відомий бізнесмен і фахівець у сфері морського транспорту Юрій Борисович Крук.

Про смерть політика повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко на своїй сторінці у Facebook.

«Людина, яка у 1994 році привела Україну до Міжнародної морської організації. Від імені України підписував усі настановні документи, формував морську доктрину незалежної країни, забезпечував включення України до всіх Дунайських організацій та угод».

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За час своєї політичної кар’єри він неодноразово обирався народним депутатом, був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту і зв’язку, а також головою підкомітету з морського і річкового транспорту.

Хто такий Юрій Крук і чим він запам’ятався

Юрій Борисович Крук народився 2 червня 1941 року. Він присвятив більшу частину свого життя розвитку морського транспорту України. Освіту здобув у Херсонському судномеханічному технікумі та Одеському інституті інженерів морського флоту, отримавши кваліфікацію інженера-механіка.

Кар’єра Крука була тісно пов’язана з морською галуззю — він працював на різних посадах, починаючи від моториста, потім став директором Одеського рибозаводу, очолював Іллічівський морський рибний порт та займав високі посади у Чорноморському виробничому об’єднанні «Антарктика».

У 1993–1995 роках Крук був заступником міністра транспорту України, керував департаментом морського і річкового транспорту. Протягом семи скликань Верховної Ради він працював у складі Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів, переважно обирався від Одеської області. Його законодавча діяльність була спрямована на розвиток транспортної інфраструктури країни.

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Варто зазначити, що у 2012 році Крук голосував за скандальний Закон України «Про засади державної мовної політики», відомий як «Закон Ківалова-Колесніченка», який згодом був визнаний неконституційним. Також він голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

Юрій Крук залишив значний слід у розвитку морського транспорту і державній політиці України, його внесок у формування морської доктрини й представлення країни на міжнародній арені важко переоцінити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер народний депутат ВРУ Володимир Мороз.

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