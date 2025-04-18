Пом’якшення санкцій проти РФ: США запропонували проєкт мирної угоди

Мирний план Трампа пропонує пом'якшити санкції проти РФ, залишивши окуповані території України під її контролем / © ТСН.ua

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США представили союзникам пропозицію щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною. У перелік умов тривалого припинення бойових дій входить пом'якшення санкцій проти Москви.

Про це пише Bloomberg із посиланням на анонімних європейських чиновників.

За словами джерел видання, проєкт мирної угоди було представлено європейським союзникам та Україні під час зустрічей у Парижі у четвер, 17 квітня. А вже в п'ятницю держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Білий дім втрачає терпіння і готовий відмовитися від зусиль мирного врегулювання війни в Україні, якщо прогрес не буде досягнутий швидко.

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«Ми не збираємося продовжувати це починання тижнями та місяцями поспіль. Нам потрібно дуже швидко визначити зараз, і я кажу про кілька днів, чи це можливо в найближчі кілька тижнів. Якщо так, то ми у справі. Якщо ні, то ми маємо інші пріоритети», — сказав Рубіо.

При цьому віцепрезидент США Дж. Д. Венс цього ж дня під час візиту до Риму сказав, що він «оптимістично» оцінює шанси на завершення війни.

За словами європейських чиновників, знайомих із ситуацією, мирна угода, запропонована адміністрацією Дональда Трампа, не передбачає міцного і тривалого миру. Фактично, це заморожування конфлікту, яке залишає окуповані українські території під контролем Москви, а вступ України до НАТО більше не обговорюється.

Союзники знову зберуться у Лондоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення. Одне із джерел заявило, що плани, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не призведуть до остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими.

Видання зазначає, що скасування санкцій, поки Росія продовжує окупувати великі території України, може виявитися проблематичною. Наприклад, зняття обмежень Євросоюзу, включаючи розморожування російських активів, потребуватиме згоди всіх держав-членів.

Нагадаємо, Клімкін назвав заяву Рубіо про можливу зупинку мирних ініціатив США формою політичного шантажу.