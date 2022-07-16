Помічниця Блінкена вирушає в тур Європою: спілкуватимуться про зброю для України

Помічниця держсекретаря США з військово-політичних питань Джессіка Льюїс вирушає до Великої Британії, Німеччини й Польщі.
Під час поїздки обговорюватимуться, зокрема, питання оборонної допомоги Україні.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, пише Укрінформ.
- Турне триватиме з 16 до 22 липня. Льюїс «проведе зустрічі із союзниками США для обговорення військової допомоги Україні, а також співпраці в галузі безпеки й торгівлі оборонною технікою, що сприятиме посиленню трансатлантичної та глобальної безпеки».
- Представниця Держдепу перебуватиме у Сполученому Королівстві, де відвідає Міжнародний авіасалон у Фарнборо та зустрінеться з військовими високопосадовцями та представниками ВПК інших країн.
- У Німеччині помічниця держсекретаря проведе переговори з посадовцями Європейського командування США (EUCOM) і Африканського командування США (AFRICOM), які базуються в Штутгарті. Одним з головних питань стане «продовження військової підтримки України з боку Сполучених Штатів та міжнародного товариства».
- Далі Льюїс перебуватиме в Польщі, де проведе консультації з високопоставленими цивільними та військовими посадовцями «щодо сприяння регіональному миру та стабільності, а також поглиблення оборонної співпраці».
Нагадаємо, в червні в Пентагоні спростовували поширені російською пропагандою чутки, що нібито Україна перепродує на чорному ринку зброю, отриману від країн Заходу.
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