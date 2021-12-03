Помічник президента РФ заявив, що нічого не знає про безпосередню підготовку перемовин Путіна і Зеленського

Помічник президента РФ заявив, що нічого не знає про безпосередню підготовку перемовин Путіна і Зеленського

У Кремлі кажуть, що в Путіна попереду заплановано чимало робочих подій.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков не знає, чи ведеться безпосередня підготовка контакту глави Кремля Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Про це пише російський ТАСС.

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"Щодо питання про контакт із Зеленським, то я не чув про те, що ведеться безпосередня підготовка до такого контакту, я про це не знаю", - сказав він журналістам 3 грудня.

Натомість, за його словами, останнім часом міжнародні контакти Путіна активізувалися і попереду заплановано чимало зустрічей, переговорів та візитів, зокрема, до Індії. Щодо перемовин Путіна із президентом США Джо Байденом, у повістці будуть, зокрема, двосторонні відносини, перебіг діалогу зі стратегічної стабільності та ініціативу щодо саміту "п'ятірки" Радбезу ООН.

Нагадаємо, 1 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава держави також зазначив, що без прямих перемовин з Москвою зупинити війну не вдасться.

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