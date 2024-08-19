Помічник Путіна зробив заяву про переговори з Україною і згадав про Курщину

Коментуючи можливість початку переговорного процесу, Юрій Ушаков сказав, що "все залежить від ситуації, в тому числі на полі".

Пропозиції Росії щодо війни в Україні не анульовані, але наразі, враховуючи ситуацію в Курській області, Москва не розмовлятиме з Києвом.

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, інформують російські медіа.

Операцію України в Курській області Ушаков назвав "авантюрою". Він також відповів, коли може розпочатися переговорний процес.

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"На даному етапі з урахуванням цієї авантюри (української операції в Курській області – ред.) розмовляти ми не будемо. Вони не анульовані (пропозиції, зроблені на зустрічі з МЗС РФ – ред.), але на цей момент, звичайно, зовсім було б недоречно вступати в будь-який переговорний процес", – сказав помічник російського президента.

Він не зміг відповісти на запитання журналіста, коли б міг розпочатися переговорний процес:

"Я не знаю. Все залежить від ситуації, в тому числі на полі".

До слова, раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не вела і не веде прямих чи непрямих переговорів з Україною, а наступ на територію Курщини взагалі анулював можливість розпочати діалог про припинення вогню.

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