Помічник, який супроводжував Байдена у європейському турне, заразився коронавірусом: подробиці

Інфікований не мав тісних контактів з американським лідером.

Білий дім у четвер, 4 листопада, підтвердив інформацію про позитивний результат тесту на COVID-19 в людини, яка супроводжувала президента США Джо Байдена під час його поїздки до Європи.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що інфікований не мав тісних контактів з американським лідером. Він є повністю вакцинованим і не має жодних симптомів коронавірусу.

Також читайте Зеленський на саміті у Глазго провів 13 переговорів: в МЗС розповіли про результати української делегації

Водночас пацієнт залишається на карантині у Шотландії та проходить додатковий огляд.

Відомо, що хворий отримав позитивний результат експрес-тесту бічного потоку, необхідного для всіх учасників кліматичного саміту ООН у Глазго. У вівторок Байден також здав тест і отримав негативний результат.

Тим часом декілька співробітників, які були в тісному контакті з інфікованим, не повернулися до США на борту Air Force One. Вони полетіли додому іншим урядовим літаком.

Минулого тижня президент США відвідав Ватикан, взяв участь у саміті "Великої двадцятки" в Римі, а також у кліматичній конференції ООН у Глазго (COP26). Американський лідер також провів низку зустрічей з іноземними колегами.

Раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що захворіла на COVID-19. 27 жовтня вона дізналася, що її родичі заразилися коронавірусом, тому вирішила не їхати разом із Байденом у поїздку до Європи.

"Я здала негативні тести на COVID-19 у середу, четвер, п'ятницю та суботу. А в неділю тест виявився позитивним", - зауважила Псакі.

Читайте також:

Саміт в Глазго: Байден різко розкритикував Путіна за мовчання про серйозні проблеми з екологією в Росії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання