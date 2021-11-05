Помічник, який супроводжував Байдена у європейському турне, заразився коронавірусом: подробиці

Інфікований не мав тісних контактів з американським лідером.
Білий дім у четвер, 4 листопада, підтвердив інформацію про позитивний результат тесту на COVID-19 в людини, яка супроводжувала президента США Джо Байдена під час його поїздки до Європи.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що інфікований не мав тісних контактів з американським лідером. Він є повністю вакцинованим і не має жодних симптомів коронавірусу.
Водночас пацієнт залишається на карантині у Шотландії та проходить додатковий огляд.
Відомо, що хворий отримав позитивний результат експрес-тесту бічного потоку, необхідного для всіх учасників кліматичного саміту ООН у Глазго. У вівторок Байден також здав тест і отримав негативний результат.
Тим часом декілька співробітників, які були в тісному контакті з інфікованим, не повернулися до США на борту Air Force One. Вони полетіли додому іншим урядовим літаком.
Минулого тижня президент США відвідав Ватикан, взяв участь у саміті "Великої двадцятки" в Римі, а також у кліматичній конференції ООН у Глазго (COP26). Американський лідер також провів низку зустрічей з іноземними колегами.
Раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що захворіла на COVID-19. 27 жовтня вона дізналася, що її родичі заразилися коронавірусом, тому вирішила не їхати разом із Байденом у поїздку до Європи.
"Я здала негативні тести на COVID-19 у середу, четвер, п'ятницю та суботу. А в неділю тест виявився позитивним", - зауважила Псакі.
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