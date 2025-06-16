Помічник Путіна зробив заяви про обмін полоненими і передавання тіл

Помічник президента Росії Володимир Мединський / © Associated Press

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Помічник президента Росії Володимир Мединський заявив, що РФ та Україна продовжують обмін військовополоненими. За його словами, налагоджено термінові санітарні передавання важкопоранених з лінії фронту.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Мединський стверджує, що Росія виконала дані у Стамбулі обіцянки і передала Україні загалом 6060 тіл загиблих офіцерів та солдатів ЗСУ. Водночас країна-агресорка одержала від України 78 тіл загиблих військових.

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За його словами, Москва та Київ продовжують обмін військовополоненими. Помічник російського диктатора також заявив, що між РФ та Україною налагоджено термінові санітарні передавання важкопоранених з лінії фронту.

Водночас Міністерство оборони Росії оголосило, що Москва готова передати українській стороні ще 2239 тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, 14 червня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими у категорії «поранені та важкохворі». Більшість — офіцери. Серед звільнених з полону є бійці, молодші 25 років.

Того ж дня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Україна готується до подальшого обміну полоненими та повернення тіл загиблих. Найближчі дні будуть надзвичайно насиченими.

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16 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що до України цього дня повернули ще 1245 тіл загиблих. Таким чином репатріаційна частина домовленостей у Стамбулі завершена.