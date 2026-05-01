- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Помічника Трампа усунули від ролей, пов’язаних з Україною та Іраном — в чому причина
Близького соратника Дональда Трампа Джоша Груенбаума відсторонили від ключових напрямів зовнішньої політики США, що стосуються України та Ірану.
Соратника президента США Дональда Трампа Джоша Груенбаума усунули від участі у формуванні політики щодо війни Росії проти України та ситуації довкола Ірану.
Про це повідомляють західні медіа з посиланням на джерела в адміністрації.
За даними журналістів, рішення пов’язане з внутрішніми зауваженнями до його діяльності та переглядом ролей у команді Трампа. Груенбаум, який раніше мав вплив на обговорення міжнародних питань, тепер фактично відсторонений від цих процесів.
Зазначається, що зміни можуть бути частиною ширшого переформатування зовнішньополітичної стратегії США. Нова позиція чиновника розглядається як пониження його впливу у владній вертикалі.
Водночас, за інформацією інших джерел, причиною могли стати конфлікти всередині команди та стиль роботи Груенбаума, який викликав невдоволення серед високопосадовців.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп вкотре шокував українців своїм «розумінням» причин війни в нашій країні.
На його думку, війна в Україні триває, бо його попередник Байден нібито дав на це грошей.