Помилки 2014-го: голова МЗС Британії закликала "не продавати" Україну на переговорах з РФ

Міністерка наголосила, що всі попередні врегулювання, починаючи від 2014 року, не змогли дати Україні тривалу безпеку
Україна не повинна бути "продана" на мирних переговорах з Росією, а президент РФ Володимир Путін не має отримати вигоду від вторгнення.
Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, інформує Reuters.
"Ми повинні забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори (з Росією — Ред.) не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого", — сказав Трасс.
Міністерка наголосила, що всі попередні врегулювання, починаючи від 2014 року, не змогли дати Україні тривалу безпеку
"Путін просто повернувся за більшим. Тому ми не можемо дозволити йому виграти цю жахливу агресію", — підсумувала вона.
Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що українська делегація прибула до Стамбула на переговори.
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