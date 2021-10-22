Помилки в санкційному списку РНБО: як покарали керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Помилки в санкційному списку РНБО: як покарали керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Помилки у санкційному списку РНБО були технічні.

Рада національної безпеки та оборони помилково внесла у списки "кримінальних авторитетів" та "злодіїв у законі" 108 осіб. Через це керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звільнили.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час "Години запитань до уряду".

Також читайте Не достатньо добре виконують укази: РНБО доручила перевірити роботу одного із міністерств

Монастирський назвав ці помилки у рішенні РНБО технічними. Зокрема:

у латиниці деякі букви не відповідали даним, що були у паспортах, зокрема закордонних;

неправильно були вказані дати народження та громадянство осіб.

"Оновлені дані вже були передані до Нацбанку, щоб заблокувати рахунки цих кримінальних авторитетів. Щодо відповідальності, після проведення внутрішнього розслідування звільнили цілий ряд осіб, зокрема, керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України" - сказав Монастирський.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання