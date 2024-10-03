Помпео назвав обмеження далекобійних ударів по Росії "стратегічно дурними"

У Госдепі наголошують, що Україна може бити по Росії, але зброєю власного виробництва.

Колишній директор ЦРУ та екссекретар Госдепу США Майк Помпео назвав "дурними" обмеження союзників щодо ударів ЗСУ далекобійною зброєю по території країни-агресорки Росії.

Про це політик заявив під час виступу в аналітичному центрі в Лондоні, повідомляє "Голос Америки".

"Політика накладених обмежень стала шкідливою… Нездатність уражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається військово нерозумною і стратегічно дурною (militarily silly and strategically stupid)", - висловився Помпео.

За його словами, дозвіл бити західною зброєю вглиб Росії навряд чи міг би спричинити ескалацію війни, як побоюються союзники України.

Зауважимо, 1 жовтня, представник Госдепу Метью Міллер заявив, що Україна може бити по території РФ і без дозволу союзників. Втім, використовувати для цього ЗСУ можуть тільки зброю власного виробництва.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі спрогнозував, коли Україна може отримати дозвіл на удари вглиб РФ.

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