Понад 13 тисяч смертей: США переконані, що головною перешкодою миру в Україні є Росія

Понад 13 тисяч смертей: США переконані, що головною перешкодою миру в Україні є Росія

Російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, призвела до десятків тисяч поранених, переселення близько 1,6 мільйона людей.

Росія є головною перешкодою в мирному врегулюванні розпочатого Москвою збройного конфлікту на сході України.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі, - про це інформує Укрінформ.

"Військова активність Росії в Україні та навколо неї, разом із дедалі більш ворожою риторикою Кремля протягом попередніх місяців, є необґрунтованими та небезпечно провокаційними. Головна перешкода миру – Росія. Це – конфлікт, який розпочала Росія, і зараз вона несе повну відповідальність за його завершення", - сказала Острієн.

Вона нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, вже призвела до понад 13 тис. смертей, десятків тисяч поранених, переселення близько 1,6 мільйона людей і завданні величезної шкоди критичній цивільній інфраструктурі.

"Ми закликаємо Росію припинити свою агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов’язання та вивести свої сили з суверенної території України", - підкреслила представниця США в ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше це видання з посиланням на звіт оборонно-розвідувальної компанії Janes повідомило, що Кремль продовжує стягувати війська і техніку до українських кордонів. Зокрема, до Воронезької області РФ прибув, щонайменше, один батальйон російських танків Т-80У.

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