Понад 40 країн зібралися, щоб допомогти Україні перемогти: перші подробиці зустрічі у Рамштайні

Міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з РФ.

США скликали військову конференцію своїх партнерів для допомоги Україні в її військовому протистоянні з Росією. Місце зустрічі – найбільша військова закордонна база США в світі – німецьке містечко Рамштайн.

Про зустріч країн написав міністр оборони США Ллойд Остін у Twitter.

"Ми щойно розпочали історичну зустріч – понад 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні виграти боротьбу проти несправедливого вторгнення Росії. Наша мета – піти звідси зі спільним, прозорим розумінням короткострокових та довгострокових вимог України щодо безпеки", - написав він.

We just kicked off a historic meeting — more than 40 countries gathered together to help Ukraine win the fight against Russia's unjust invasion. Our goal is to leave here with a common, transparent understanding of Ukraine's short-term and long-term security requirements. pic.twitter.com/sRuhu7aPis — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 26, 2022

Американська делегація прибула туди відразу після візиту до Києва.

За розвитком подій стежить кореспондент української служби BBC Григорій Жигалов, він розповів деталі для ТСН.

Ця конференція – це кардинальний злам у тому, як демократичний світ реагує на агресію Росії.

Twitter: Міністр оборони США Ллойд Остін

"Представники більше ніж сорока країн прибули сюди, на американську військову базу Рамштайн на запрошення США. Зреагували у дуже короткий термін. Тривалий час країни заходу були дуже обережні із поставками зброї Україні. Мова в першу чергу йшла про оборонне озброєння. І це було майже завжди – досить легке озброєння. Тепер країни не просто ведуть мову про відправку Україні важкої високотехнологічної зброї. І цікаво, що – сьогодні вранці, здається, прозвучали попередження із Москви. Міністр закордонних справ Лавров знову пригрозив третьою світовою. Але, здається, такі лякалки Росії вже не працюють. Як заявив глава пентагону, Україна потребує допомоги, щоб виграти війну зараз, і допомоги після перемоги. І Україна – отримає допомогу. Отже, Сполучені Штати зібрали партнерів зі всього світу на конференцію з військової підтримки України", - повідомив кореспондент.

Міністр оборони України Олексій Резніков ознайомив колег із ситуацією на полі бою. І з військовими потребами української армії.

Другий великий блок питань – як світ може допомогти Україні зараз. Якою зброєю. За словами кореспондента, не всі підсумки сьогоднішньої конференції будуть озвучені публічно.

"Німеччина передасть Україні зенітні танки Gepard. Про це оголосила міністр оборони Крістіне Ламбрехт. Це оголошення, на яке в Києві довго чекали. І от — воно прозвучало", - повідомив Жигалов.

Крістіне Ламбрехт, міністерка оборони ФРН, заявила про скасування Німеччиною табу відправляти зброю в кризові регіони.

"Ми виділяли зброю з резервів Бундесверу настільки, наскільки могли. Але запаси наші – лімітовані, оскільки на нашій армії заощаджували роками. Потім ми пішли шляхом обміну, коли одна країна виділяє зброю радянського зразка, а ми поступово закриваємо цю прогалину. А також ми вирішили допомогти танковими системами Gepard. Це саме те, що Україна зараз потребує – захистити своє небо системами із землі", - заявила вона.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем та міністром оборони США. На зустрічі сторони обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки.

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