Понад 40 відсотків українців потребують гуманітарної допомоги - генсек ООН

Про це пише Укрінформ.

Про це він заявив на надзвичайній спеціальній сесії Генасамблеї ООН, яка розглядає проєкт резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні».

«Річниця російського вторгнення в Україну є похмурою віхою – як для народу України, так і для міжнародної спільноти. Це вторгнення є образою нашого колективного сумління. Воно є порушенням Статуту ООН та міжнародного права. Воно має драматичні наслідки у гуманітарній сфері та галузі прав людини. І цей вплив відчувається далеко за межами України», – зауважив генсек.

Понад 40 відсотків українців потребують гуманітарної допомоги. Тому генсек вернувся до міжнародної спільноти з проханням підтримати заклик ООН щодо виділення для народу України 5,6 млрд доларів.

За словами Генсека, можливі наслідки розгортання конфлікту по спіралі - це очевидна і реальна небезпека.

«Тим часом ми чуємо приховані погрози щодо можливості застосування ядерної зброї. Так зване тактичне застосування ядерної зброї є абсолютно неприйнятним», – зазначив він.

Хоча сьогодні перспективи можуть видаватися похмурими, Гутерреш закликав «працювати, знаючи, що справжній, довготривалий мир має ґрунтуватися на Статуті ООН та міжнародному праві».

«Чим довше триватимуть бойові дії, тим складнішою буде ця робота», – резюмував він.

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Тим часом Москва намагається подолати свою ізоляцію. Напередодні квітневого голосування, яке призвело до призупинення діяльноті Росії в Раді ООН з прав людини, Росія попередила країни, що голосування за цей захід вважатиметься "недружнім жестом" і буде враховано в розвитку двосторонніх відносин.

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