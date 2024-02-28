Понад 4000 правок: у Раді повідомили, на якому етапі законопроєкт про мобілізацію

Розгляд законопроєкту може затягнутися на тижні, якщо кожен нардеп поставить свою правку на голосування.

До законопроєкту про мобілізацію було внесено багато технічних правок, які треба прибрати для швидшого розгляду документа. Парламентський Комітет з нацбезпеки зараз працює над цими правками.

Про це розповів заступник голови Комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляється на сайті парламенту.

За словами Чернєва, безпековий комітет розуміє важливість ухвалення законопроєкту про мобілізацію, тому активно працює над поданими правками, яких загалом понад 4000. Всі подані пропозиції згрупували за 16-ма блоками, зараз ухвалюються рішення за основу.

Після цього свою роботу виконає секретаріат Ради, оскільки є багато правок, які повторюються.

"Окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково і сподіваюся, що опрацюємо цей документ найближчим часом", – розповів нардеп.

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Коли Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні

Розгляд мобілізаційного законопроєкту може затянутися на тижні.

"На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, розгляд може затягнутися на тижні", – зазначив Чернєв.

Він додав, що існує спецпроцедура, однак до такого важливого документа навряд чи доречно її застосовувати.

Нардеп висловив сподівання на домовленість з усіма фракціями та групами щодо тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, і тих, які мають бути прибрані з документа, щоби швидше проголосувати його в залі.

До слова, напередодні нардеп Роман Костенко повідомив, що дата голосування за законопроєкт про мобілізацію залежатиме від того, скільки цей документ розглядатимуть у Комітеті з питань нацбезпеки.

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