Понад 70% опитаних: американці довіряють Зеленському більше, ніж Байденові

Понад 70% опитаних: американці довіряють Зеленському більше, ніж Байденові

Президент України очолив топ американського рейтингу світових лідерів.

Президент України Володимир Зеленський отримує надзвичайно позитивні оцінки американської громадськості. Зеленського підтримують 72% опитаних громадян США — більше, ніж будь-якого іншого міжнародного лідера.

Про це йдеться в опитуванні американського соціологічного центру Pew Research Center, проведеного 21-27 березня.

Лише близько чверті дорослих американців (26%) мало довіряють українському лідеру або взагалі не довіряють.

Більше половини американців довіряють двом найвідомішим лідерам Європи: президентові Франції Еммануелю Макрону (55% довіри) і новому канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (53%). Впевненість американців у міжнародних здібностях Шольца на 10% нижча, ніж рейтинг колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель (63%).

Макрон і Шольц — на другому і третьому місці рейтингу після Зеленського.

Тоді як президентові США Джо Байдену в питаннях міжнародної політики довіряють 48%, а 52% — не надто довіряють або не довіряють взагалі.

Pew Research Center

Президент країни-агресорки Володимир Путін отримав жахливий рейтинг: лише 6% дорослих американців висловлюють йому довіру після рішення вторгнутися в Україну. Це рекордно низький показник серед опитувань, які проводили майже два десятиліття. Не довіряють Путіну 92% американців.

Голова Китаю Сі Цзіньпін продовжує отримувати низькі рейтинги, і лише 15% американців висловлюють йому довіру.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 30 березня провів тривалу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

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