Понад п'ять тисяч затриманих в Казахстані та поява нової мутації коронавірусу: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Поліція завела 125 кримінальних справ, пов'язаних із заворушеннями, зокрема за фактами застосування насильства, вбивств, пограбувань. У Казахстані затримано вже понад 5 тисяч людей. Читати далі –>
- Росія продовжує перекидання військових та техніки ВДВ до Казахстану. Читати далі –>
- Перед американсько-російськими переговорами щодо гарантій безпеки, запланованими на 10 січня у Женеві, американські офіційні особи продовжують озвучувати нові сфери можливих санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України. Про це пише агентство Associated Press. Читати далі –>
- Представники США на переговорах із РФ планують запропонувати обговорити питання розміщення ракет та масштабу навчань у Європі. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі із цими планами. Читати далі –>
- На Кіпрі виявили нову мутацію коронавірусу під назвою "Дельтакрон". Читати далі –>