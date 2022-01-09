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Понад п'ять тисяч затриманих в Казахстані та поява нової мутації коронавірусу: п'ять новин, які ви могли проспати

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Понад п'ять тисяч затриманих в Казахстані та поява нової мутації коронавірусу: п'ять новин, які ви могли проспати

NIAID-RML via AP

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Поліція завела 125 кримінальних справ, пов'язаних із заворушеннями, зокрема за фактами застосування насильства, вбивств, пограбувань. У Казахстані затримано вже понад 5 тисяч людей. Читати далі –>
  • Росія продовжує перекидання військових та техніки ВДВ до Казахстану. Читати далі –>
  • Перед американсько-російськими переговорами щодо гарантій безпеки, запланованими на 10 січня у Женеві, американські офіційні особи продовжують озвучувати нові сфери можливих санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України. Про це пише агентство Associated Press. Читати далі –>
  • Представники США на переговорах із РФ планують запропонувати обговорити питання розміщення ракет та масштабу навчань у Європі. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі із цими планами. Читати далі –>
  • На Кіпрі виявили нову мутацію коронавірусу під назвою "Дельтакрон". Читати далі –>

Протести у Казахстані: серед жертв під час масових заворушень і їх придушення є діти | Новини світу

Протести у Казахстані: серед жертв під час масових заворушень і їх придушення є діти | Новини світу

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